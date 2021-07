Bolsonaro pensa em se filiar ao Partido Progressistas

Existe sim a chance de Bolsonaro se filiar ao Partido Progressistas. O PP é uma sigla maior, com mais recursos e que tem condições de bancar uma campanha presidencial, que é cara, já que exige uma grande estrutura. Mas a decisão sobre qual partido Bolsonaro irá escolher ainda deve demorar um pouco.

Além das críticas nas redes sociais, a escolha de Ciro Nogueira para a Casa Civil, também não agradou aos Bolsonaristas do Congresso Nacional, que não gostam da aproximação com o Centrão. No entanto, esses parlamentares entendem que o movimento é uma forma de tentar pacificar a relação com o Senado Federal, onde o Governo enfrenta forte resistência.

A divisão do Ministério da Economia, na visão de Bolsonaristas, foi uma forma de conseguir um espaço para o Ministro Onyx Lorenzoni e evitar que ele tenha de voltar para o Congresso, o que tiraria a vaga de Osmar Terra da Câmara.