Bombeiros Militar realiza simulado operacional de atendimento pré-hospitalar

O 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Rondonópolis realizou um simulado de encerramento do Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (CAPH), na manhã desta terça-feira (6), no Shopping da cidade. O simulado contou com múltiplas vítimas, com incêndio e explosão. A ideia é treinar e capacitar os profissionais da área.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) participaram da ocorrência, testando o tempo resposta de deslocamento até o Shopping.

De acordo com a coordenadora do curso de atendimento pré-hospitalar, Major Maryelle, o simulado visa promover a recapacitação dos militares que estão atuando

nos serviços de atendimento pré-hospitalar no resgate em parceria com o SAMU.

“A gente tem essa necessidade de capacitação. Hoje concluíram os cursos, todos muito empenhados e dedicados. Avalio como positivo o curso visto que é muito importante o estágio prático, colocar em prática o que estão aprendendo” explica a Major.

