Botelho rebate Mendes: “AL não tem doidos; existe autonomia”

O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) está entre os parlamentares que revelou descontentamento com as críticas feitas pelo governador Mauro Mendes (DEM) à Assembleia Legislativa.

Irritado com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a reintegração de 61 servidores aos quadros da Empaer, Mendes chegou a citar que os deputados agem como “malucos”, numa espécie de “samba do crioulo doido” e sugeriu que eles adotam certas posturas pensando em votos.

“Eu diria que não é o ‘samba do crioulo doido’, mas a dança do quadrado. Cada um no seu quadrado, meu amigo. A Assembleia tem sua independência, sua autonomia, está melhorando os projetos e está no direito dela”, rebateu Botelho.

A declaração foi dada nesta quinta-feira (8), durante entrevista concedida a uma rádio da Capital.

Botelho afirmou que, ao contrário do que sugeriu Mendes, os deputados não estão “correndo atrás de votos”, apenas adotando as medidas que entendem ser as mais acertadas no momento.

“A Assembleia vem agindo de forma independente há muito tempo. É uma independência total. Quando aprovamos projetos que deram estabilidade ao governo, passamos por pressões de todos os lados. Do servidor, do comércio, das ruas. Mesmo assim continuamos o debate”, disse.