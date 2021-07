Botelho: “tirar Dilmar da liderança seria condenação antecipada”

O deputado Eduardo Botelho (DEM) afirmou não ver motivos para que o colega, Dilmar Dal Bosco (DEM) seja “substituído na liderança do Governo Mauro Mendes (DEM) na Assembleia Legislativa.

As especulações neste sentido ganharam força em razão de o democrata ter sido denunciado pelo Ministério Público do Estado (MPE), por participação em um suposto esquema criminoso na licitação do transporte intermunicipal.

Nos bastidores, as informações dão conta de Mendes estaria sendo pressionado a fazer uma mudança no cargo. O deputado Wilson Santos (PSDB) chegou, inclusive, a sugerir o nome de Botelho a vaga.

“Eu vejo da seguinte forma: foi protocolada uma denúncia, ela não foi aceita pela justiça, ele não é réu. Não é justo fazer uma condenação dele agora, porque se tirar ele da liderança, automaticamente, a gente está condenando-o. Ele estará sofrendo uma condenação antecipada”, disse Botelho.

Segundo o parlamentar, o melhor neste momento é aguardar o desenrolar do assunto, uma vez que, na visão dele, a permanência de Dilmar não traz qualquer tipo de desgaste ao Governo.

“Vamos usar o que a constituição diz: a presunção de inocência. Dilmar não é Executivo, não é ordenador de despesa do Palácio, então não há que se falar que sua permanência enfraquece o Governo”, argumentou.

“O deputado Dilmar hoje é o melhor nome, tem todo o respaldo, tanto do governo quanto o da Assembleia para continuar como líder. Não vejo nenhum motivo para discutir isso [substituição] porque essa vaga não existe”, concluiu Botelho.

“Rota Final”

Segundo o MPE, os integrantes da organização lançaram mão dos mais variados meios criminosos para inviabilizar a Concorrência Pública nº 01/2017 deflagrada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra).

Sem a realização do certame licitatório as empresas ligadas aos envolvidos prosseguiriam a explorar, em caráter precário, inúmeras linhas de transporte intermunicipal.

Desta forma, mantinham o domínio econômico do setor, garantindo lucros exorbitantes em detrimento da adequada prestação do serviço.

A denúncia foi apresentada pelo coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco Criminal), procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda e nela são narrados crimes de Organização Criminosa, Corrupção Ativa e Passiva, Lavagem de Dinheiro, Impedimento e Perturbação à Licitação, Afastamento de Licitantes, e Crime Contra a Economia Popular.