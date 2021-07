Brasil leva sufoco, mas bate Chile e vai à semi

Foi no sufoco, com emoção até os minutos finais, mas o Brasil está na semifinal da Copa América! Graças a gol de Lucas Paquetá no início do segundo tempo, a seleção se segurou durante um longo período com um jogador a menos e venceu o Chile por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (2), no Nilton Santos.

Agora, os comandados de Tite se preparam para a semifinal, onde reencontrarão o Peru, que eliminou o Paraguai. O rival foi o adversário brasileiro na última final, dois anos atrás. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (5).

Chile surpreende no início

Acostumado a ter o domínio das ações desde o início, o Brasil foi surpreendido pelo Chile, que pressionou a saída de bola no campo de ataque e ofereceu momentos de perigo no primeiro tempo, principalmente com Vargas.

Brasil perde chances

Aos poucos, porém, os chilenos foram cansando e Neymar, com mais espaço, passou a criar oportunidades. Primeiro, ele fez jogada individual e cruzou para Roberto Firmino, que não pegou bem. Já nos minutos finais, o camisa 10 encontrou Gabriel Jesus, que ganhou da marcação e bateu forte. Bravo fez a defesa.

Paquetá brilha no primeiro lance

Para a segunda etapa, Tite optou pela entrada de Lucas Paquetá no lugar de Firmino. E logo no primeiro minuto, o ex-jogador do Flamengo já deixou a sua marca. Após tabela com Neymar, ele tirou o zagueiro e chutou com força, fazendo 1 a 0.

Que isso, Jesus?

Quando parecia que a situação do Brasil ficaria mais tranquila, Gabriel Jesus recebeu o cartão vermelho. O atacante levantou demais a perna em uma dividida e atingiu o rosto de Mena, sendo expulso do duelo.

Não valeu

Com um a mais, o Chile se animou e só não empatou aos 21, com Vargas, graças ao VAR, que, após uma longa análise, flagrou impedimento no início da jogada.

Pressão

Pouco tempo mais tarde, o travessão salvou o Brasil, em cabeçada de Brereton. Aos 32, Meneses aproveitou a sobra na entrada da área e bateu com força para o gol. Ederson faz a defesa e joga para escanteio.

A única válvula de escape brasileira era Neymar. Primeiro, ele fez jogada individual e só não fez um golaço graças ao goleiro Bravo. Em outro lance, ele foi derrubado na entrada da área. E o craque seguiu assim, cavando faltas e ganhando tempo até o apito final.