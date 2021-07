Brasil recebe quase 2 milhões de doses de vacinas

O Ministério da Saúde anunciou que o país vai receber dois novos lotes de vacinas contra a covid-19 via consórcio global Covax Facility nesta quinta (29) e sexta-feira (30), num total de mais de 1,9 milhão de doses. Os imunizantes são da Astrazeneca/Oxford: serão 1,5 milhão de doses na quinta-feira (29) e 441,6 mil na sexta-feira (30).

A aliança internacional de vacinas para enfrentamento à pandemia já entregou à pasta cerca de 8 milhões de doses de imunizantes. Com as duas novas remessas, serão 9,9 milhões de unidades entregues, sendo 9,1 milhões da AstraZeneca/Oxford e 842,4 mil da Pfizer/BioNTech.

O contrato do Brasil com o Covax prevê a entrega de 42,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 de diferentes laboratórios até o fim de 2021. A aliança é liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros parceiros.

Imunização

Desde janeiro, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 175,8 milhões de doses de vacinas no país – mais de 137,5 milhões de doses já foram aplicadas. Com isso, o Brasil já atingiu mais de 60% da população com mais de 18 anos com pelo menos a primeira dose aplicada. São 97 milhões de brasileiros que já completaram essa etapa.