Brasil vai à final da Copa América após duelo contra o Chile

O Brasil está na final da Copa América! Com boa atuação, a seleção envolveu o rival e superou o Peru por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (5), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, graças à estrela de Lucas Paquetá. O meia, que fez o único gol do jogo, já havia decidido a classificação contra o Chile, nas quartas de final.

A equipe agora espera pelo seu adversário na decisão do próximo sábado (10), no Maracanã. Nesta terça, Argentina e Colômbia se enfrentam em Brasília e definirão o outro finalista. O perdedor enfrenta os peruanos um dia antes.

Mudanças dão resultado

Por conta da ausência de Gabriel Jesus, expulso no último jogo, o técnico Tite optou pelas entradas de Paquetá e Everton Cebolinha, que ganhou a vaga de Roberto Firmino. E as trocas deram muito certo, com o Brasil criando uma série de chances ainda no início do primeiro tempo.

Aos 7, Richarlison cruzou na medida e Neymar bateu para fora. Pouco depois, Casemiro acertou uma bomba em cobrança de falta. Gallese defendeu, mas soltou a bola dentro da área. Cebolinha não conseguiu aproveitar o rebote.

Aos 18, o goleiro peruano brilhou. Paquetá recebeu belíssimo passe de letra de Casemiro e cruzou. Neymar, sozinho, bateu em cima de Gallese. No rebote, Richarlison chutou, e o camisa 1 fez outra grande defesa.

Dupla entrosada coloca o Brasil na frente

De tanto insistir, o Brasil chegou ao gol aos 34. Neymar fez linda jogada individual, com direito a rolinho dentro da área adversária, e tocou para Paquetá, que bateu firme para fazer 1 a 0. A dupla, que já havia brilhado contra o Chile, mais uma vez funcionou nessa Copa América.

A seleção quase ampliou aos 50 do primeiro tempo. Cebolinha cruzou na medida para Renan Lodi, que cabeceou fraco.

Peru melhora

Na volta do intervalo, o Peru foi para cima e Lapadula, italiano naturalizado peruano, quase empatou. Ele driblou Thiago Silva e bateu forte, para boa defesa de Ederson. Pouco depois, Raziel García recebeu na perna esquerda, cortou para dentro e bateu de direita. A bola quicou perto do gol e dificultou para o goleiro brasileiro, que voltou a defender.

Que isso, juizão?

Aos 25, o Brasil encaixou contra-ataque e Neymar deu lindo lançamento para Richarlison. O atacante claramente foi empurrado dentro da área, mas o árbitro mandou seguir.

Brasil na final!

Os brasileiros cansaram e o rival voltou a ameaçar aos 34, com Callens, mas a bola foi para fora. Tite mexeu no time, reforçou o sistema defensivo e o Brasil garantiu a vitória e a classificação para mais uma final de Copa América!

BRASIL 1 x 0 PERU

Data-Hora: 05-07-21 – 20h

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

VAR: Delis Lopez (PAR)

Gol: Lucas Paquetá, 34/1T (1-0)

Cartões amarelos: Vinicius Júnior (BRA), López, Yotún (PER)

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi (Éder Militão, 38/2T) ; Casemiro, Fred (Fabinho, 38/2t) e Lucas Paquetá; Everton Cebolinha (Everton Ribeiro, 24/2T), Neymar e Richarlison (Vinicius Júnior, 38/2T). Técnico: Tite

PERU: Gallese; Corzo, Santamaría, Christian Ramos (García, intervalo), Callens e Trauco (López, intervalo); Tapia (Távara, 44/2T), Yotún, Peña e Cueva (Ormeño, 35/2T); Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca