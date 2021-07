Café solúvel | Consumo avança com produto de melhor qualidade, diz Abics

O consumo de café solúvel no Brasil vem em constante crescimento nos últimos anos e o desempenho se repetiu no primeiro semestre de 2021. No acumulado de janeiro ao fim de junho, os brasileiros consumiram o equivalente a 478.182 sacas de 60 kg do produto, apresentando alta de 2,2% na comparação com as 468.083 sacas em idêntico intervalo de 2020, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics).

O diretor de Relações Institucionais da Abics, Aguinaldo Lima, informa em comunicado que “destaca-se, nesse cenário, uma redução de aproximadamente 45% no consumo de café instantâneo importado, o que implica que o avanço no mercado interno se deu, principalmente, com o consumo do produto brasileiro, à medida que otimizamos as ações para a escalada qualitativa dos nossos solúveis”.

É com base nesse novo perfil de venda e consumo que a Abics intensifica os trabalhos para a conclusão da metodologia de avaliação sensorial, que elevará o padrão de qualidade do café solúvel.

“Essa é a certeza que surge com a degustação nas sessões de cupping que realizamos, quando provadores das indústrias cafeeiras, da academia e de entidades do setor se surpreendem com a qualidade apresentada pelos cafés instantâneos, que apresentam notas mais delicadas, pouco amargor, boa acidez, caramelização agradável, bom equilíbrio e after taste agradável, elegante e saboroso”, afirma a especialista em avaliação sensorial e consultora da Abics Eliana Relvas.