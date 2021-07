Câmara pode votar hoje projeto que antecipa eleição da Mesa Diretora

A Câmara de Rondonópolis deve votar hoje (21) um projeto de resolução que altera o Regimento Interno antecipando a eleição da Mesa Diretora para o início do mês que vem. O projeto foi proposto pelo vereador inspetor Gerson e recebeu a assinatura de outros 13 vereadores, quórum suficiente para a aprovação em plenário.

O vereador inspetor Gerson também apresentou um requerimento solicitando que o projeto tenha trâmite de urgência e a primeira votação seja realizada ainda na sessão desta quarta-feira.

Oficialmente a eleição está prevista para ocorrer no dia 20 de dezembro de 2022, com as posses dos eleitos no dia 01 de janeiro de 2023.

Caso seja aprovada a antecipação da eleição, os novos diretores serão eleitos no dia 02 de agosto deste ano, mas só tomarão posse em 2023 – mantendo inalterado o mandato dos atuais diretores.

Além do Inspetor Gerson, a proposta de antecipação tem o apoio dos vereadores Cido Silva (PSC), Ozéas Reis (PP), Adonias Fernandes (MDB), Marisvaldo Gonçalves (PSL), Reginaldo Santos (SD), Kaza Grande (DC), Marildes Ferreira (PSB), José Felipe Horta Junior (Podemos), Subtenente Guinâncio (PSDB), Paulo Schuh (DC), Batista da Coder (DC), Kalynka Meireles (Republicanos), Júnior Mendonça (PT)

AFINIDADES

Os vereadores que integram o grupo negam divergências com o atual presidente da Câmara, o vereador Roni Magnani (SD). Conforme eles, a decisão de propor a antecipação ocorreu de forma natural e é resultado da convivência nestes primeiros meses da atual legislatura.

“Se passaram 7 meses, as afinidades foram se reforçando e construímos o consenso em torno dessa proposta. A antecipação da eleição da Mesa Diretora é normal em qualquer parlamento e nada melhor que fazer isso em um ano apolítico”, disse Júnior Mendonça, que integra o grupo e também é o atual vice-presidente da Casa.

Júnior Mendonça disse que o grupo ainda não definiu a escalação dos cargos da futura Mesa Diretora.

“Não há nada nesse sentido ainda. Queremos votar o projeto hoje em regime de urgência, fazer a segunda votação na semana que vem e daí já marcaremos uma (sessão) extraordinária para realizarmos a eleição. Após isso vamos conversar e também definir de forma consensual a composição da futura Mesa Diretora”, afirmou.

A Câmara Municipal de Rondonópolis tem 21 vereadores e na eleição da Mesa Diretora será declarada vencedora a chapa que obtiver a maioria simples dos votos (metade mais um).