Câmara votará nesta sexta projeto de prorrogação do mutirão fiscal

A Câmara Municipal de Rondonópolis convocou para esta sexta-feira (09), à partir das 14 horas, uma sessão extraordinária para votar a prorrogação do ‘Mutirão de Negociação Fiscal’, que terminaria oficialmente nesta semana. O pedido de prorrogação foi feito pelo prefeito José Carlos do Pátio e deve ser aprovado.

O texto prevê a prorrogação do prazo até o dia 16 de julho e não altera as vantagens já oferecidas aos contribuintes que desejam quitar débitos com a Prefeitura.

Os descontos em juros e multas chegam a 80%, no pagamento à vista, ou 40% caso o cidadão opte por dividir o débito em até seis parcelas.

Podem ser renegociadas dívidas referentes à contribuição de melhoria, ISSQN, alvarás, IPTU, entre outros – incluindo os já inscritos na dívida ativa.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos (SD), disse que o principal objetivo é facilitar a vida dos contribuintes. Conforme ele já há um consenso para a aprovação.

“A prorrogação beneficia o cidadão e também o Poder Público. Acredito que teremos a aprovação unânime do projeto”, afirmou ao portal Agora MT.