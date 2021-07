Campanha arrecada donativos para famílias carentes em Rondonópolis

Os voluntários do Coletivo Professora Coraci, uma entidade sem fins lucrativos, criada em 2013, já estão nas ruas de Rondonópolis e arrecadando roupas para baixas temperaturas e cobertores. Tudo o que for arrecadado será doado para famílias carentes, que são as que mais sofrem durante o inverno.

Podem ser doados calças, casacos, blusas, calçados fechados, mantas, meias, toucas, cobertores e edredons, que estejam em condições de uso. O apoio da população é considerado especialmente importante devido as previsões de que teremos um inverno mais rigoroso neste ano.

“Sabemos que nosso inverno dura poucos dias, mas como todos observaram, a última onda de frio derrubou a temperatura como não víamos há muito tempo. Uma nova temporada de frio está prevista para a próxima semana”, disse o coordenador do grupo, professor Everton Neves.

O professor disse que a equipe do coletivo está preparada para recolher as doações e pede a ajuda de todos. Ele lembra que o que pode parecer uma pequena contribuição pode ajudar a aliviar muito o desconforto das famílias mais pobres.

“Vamos intensificar nossos trabalhos nos próximos dias para tentar amenizar o sofrimento destes brasileiros, que não podem ser esquecidos pela sociedade. Toda ajuda é bem-vinda e necessária. Vamos juntos contribuir com nossos irmãos, que precisam de muito calor humano neste momento”, destaca.

Doações

O Coletivo Professora Coraci possui um sistema de arrecadação por agendamento. Empresas ou população em geral podem agendar dia e horário para realizar a doação, por WhatsApp pelo número 66 99616-8706.

A entidade realiza desde 2020, em parceria com a Gedifi/Unemat/Rondonópolis, por intermédio da Clínica de Direitos Humanos, Meio Ambiente e Políticas Públicas, arrecadação de cestas básicas. Mais de 1 toneladas de alimentos já foram arrecadados e distribuídos para quase 100 famílias cadastradas no projeto.