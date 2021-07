Campanha apoia atletas brasileiras em preparação para os jogos Olímpicos

Peixe é nutritivo e saudável. O ômega 3 tem função anti-inflamatória, importante para atletas, pois contribui para melhorar o desempenho muscular e a função imunológica. Peixe é um ingrediente essencial na alimentação dos atletas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos do Japão, a partir de 23 de julho. Dois exemplos: a judoca Maria Suellen e a arremessadora de disco Andressa Morais. A campanha @comamaispeixe_br, iniciativa da Associação brasileira da Piscicultura (Peixe BR) voltada para o aumento do consumo de peixes de cultivo, apoia Suelen e Andressa em seus preparativos para a competição.

Maria Suelen Altehman, de Amparo/SP, tem 32 anos e há 23 anos dedica-se ao judô. Andressa Oliveira de Morais, 30 anos, e é paraibana de João Pessoa.

Com três medalhas em mundiais e duas em jogos pan-americanos, Maria Suelen Altheman participa pela primeira vez dos Jogos Olímpicos “É uma grande honra e um desafio imenso estar entre as melhores do mundo. Requer muita dedicação, preparação constante e alimentação de qualidade”, diz.

Andressa Morais ganhou sua primeira medalha de ouro internacional no Campeonato Sul-Americano Júnior de Atletismo de 2009. A caminho da terceira participação nas Olimpíadas, ela carrega com orgulho a responsabilidade de representar o Brasil. “Fui para a minha primeira Olimpíada com 21 anos, em Londres; depois no Rio. Agora chego em Tóquio com força total, tendo na bagagem o atual recorde sul-americano do lançamento de disco”, completa.

Tanto no judô como no atletismo, Suelen e Andressa destacam a importância da alimentação como parte fundamental da preparação de atletas de alto rendimento como elas. E têm no consumo de peixes uma nutriente importante para manter a saúde do corpo e da mente.

“Na fase final de preparação focamos em treinamento, descanso e alimentação. Precisamos de uma dieta balanceada e focada em alimentos ricos em proteínas, vitaminas, minerais e gorduras “boas”, como o ômega 3, que são essenciais para o corpo. O peixes de cultivo, como a tilápia nos fornecem todos esses nutrientes”, destaca Andressa de Morais.

“Opto pelo consumo de peixes de duas a três vezes na semana. Além de saudável, é um proteína de fácil absorção pelo organismo. Me sinto mais leve e gosto muito do sabor”, sinaliza Suellen.

Além dos treinadores, os nutricionistas do Time Brasil trabalham muito para que Suellen, Andressa e quase três dezenas de outros atletas lutem com disposição para chegar ao pódio olímpico. No que depender de treinamento, dedicação, alimentação saudável e torcida, a delegação brasileira já é a grande vencedora. Suellen e Andressa, nossa torcida é para vocês! Mais informações sobre as atletas e sua preparação para as Olimpíadas no Instagram e Facebook @comamaispeixe_br