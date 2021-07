Carreta tomba e cai em cima de motorista na MT-130

Outro acidente com vítima fatal foi registrado na noite desta sexta-feira (30). O motorista identificado como Paulo Sérgio da Silva, 42 anos, morreu após a carreta tombar no km-87, MT-130. O condutor seguia para a cidade de Rondonópolis (MT), onde morava. O veículo estava carregado com farelo de soja.

Conforme informações, a carreta tombou e caiu em cima do motorista que foi esmagado e morreu no local.

A ocorrência foi atendida pela equipe da Concessionária Morro da Mesa, responsável pela administração da rodovia.

A Perícia informou que possivelmente a vítima dormiu no volante.

OUTRO CASO

Um motorista identificado como Jhon Kessy da Silva, 30 anos, morreu depois de ser atingido pela cabine de um caminhão na MT-480 entre Deciolândia (MT) e Tangará da Serra (MT) na noite desta sexta-feira (30).

O rapaz trabalhava em uma empresa de transporte em Rondonópolis (MT).