Carreta tomba na Serra da Petrovina e motorista fica ferido

Uma carreta tombou na noite de sexta-feira (23) na Serra da Petrovina a cerca de 70 Km de Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, uma carreta carregada de frutas e verduras perdeu o controle e veio a tombar.

O motorista que vinha do estado de Santa Catarina com destino a Rondônia ficou com vários ferimentos pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, socorreu a vítima e a encaminhou para uma unidade de saúde de Rondonópolis.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente.