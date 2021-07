Casal é preso por receptação e materiais furtados são recuperados

Um furto à residência mediante arrombamento e com subtração de joias ocorrido em Pontes e Lacerda (MT), foi rapidamente esclarecido pela Polícia Civil do município, e os produtos recuperados. Um casal, ele de 25 anos e ela de 33 anos, foi preso por receptação.

No final da tarde de quarta-feira (07.07), a vítima procurou a Delegacia de Pontes e Lacerda para registrar a ocorrência. Residente no centro da cidade, ela informou que ao chegar em casa viu o portão da frente e a porta da cozinha arrombados, e o interior do imóvel todo revirado.

Do local foram furtados vários produtos, além de diversas peças de joias como: anéis, relógios, pares de brinco, correntes, braceletes, pingentes, roupas, entre outros itens.

Com base nos relatos, os policiais civis passaram a apurar o furto qualificado mediante arrombamento, e no início da tarde desta quinta-feira (08), um homem e uma mulher foram surpreendidos com os materiais subtraídos, em uma residência no bairro Vila Guaporé.

Ao ser abordado o suspeito tentou fugir, bem como tentou resistir a abordagem e pegar a arma de um dos investigadores, porém foi contido. No bolso dele foram encontrados um porta-joias com diversas correntes, brincos e R$ 270 em dinheiro. Perguntado sobre os objetos, o mesmo se negou a prestar qualquer esclarecimento.

Em seguida a equipe entrou na casa e avistou a mulher usando algumas das peças subtraídas. No quatro do casal foram recuperados o restante da mercadoria furtada.

Diante do fato os dois envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Pontes e Lacerda junto com os materiais apreendidos. Eles foram interrogados, autuados por receptação e posteriormente colocados à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar a autoria do crime.