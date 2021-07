Casal fica ferido em acidente na BR – 364

Um acidente envolvendo um carro Etios e uma carreta aconteceu nesta quinta-feira (29) na BR – 364 a cerca de 4Km de Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações no Km 193 um senhor de 64 anos conduzia o veículo atrás da carreta, ele tentou uma abordagem e por ter outro veículo na frente do bitrem o motorista perdeu o controle e bateu na lateral da carreta.

O senhor e a esposa que estavam no veículo Etios ficaram feridos e foram encaminhados pelo Samu para uma unidade de pronto atendimento.

Além do Samu a PRF também esteve no local.