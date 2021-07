Casal troca declarações de amor nas redes sociais antes de execução

Uma história de amor que acabou sangrando. Mateo Martínez Armoa, de 21 anos e Anabel Centurion Mancuelo de 22 anos morreram vítimas de disparos de arma de fogo, em um bar na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, vizinha a Ponta Porã (MS). O casal foi executado com mais de 35 tiros.

A dupla paraguaia estava comemorando o aniversário da jovem Anabel. Horas antes de serem executados Mateo e Anabel trocaram declarações de amor um para outro nas redes sociais.

Anabel postou uma foto com o namorado e escreveu a legenda em espanhol: “Meu amor”

Já Mateo, que nas redes sociais se apresentava como “Matheus Elefante”, declarou amor à namorada, que estava comemorando aniversário.

O que também chamou a atenção foi o recado que os assassinos deixaram no corpo de Mateo. Segundo a Polícia paraguaia, os pistoleiros deixaram um bilhete, escrito em espanhol, preso na cabeça do jovem: “Favor não roubar”, com assinatura de “Justiceiros da Fronteira”.

A força de segurança paraguaia disse que o objetivo dos pistoleiros era matar Mateo, que foi atingido com pelo menos 36 tiros e morreu na hora.

A Polícia segue investigando o caso e a possível participação de Mateo em delitos. O jovem tinha antecedentes criminais, de acordo com a guarnição. O serviço de segurança paraguaio não tem informação de que Anabel teria participação em crimes.