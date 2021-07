Casos de covid aumentam 80% no mês no mundo

O mundo corre o risco de perder ganhos conquistados na luta contra o covid-19 à medida que a variante Delta altamente transmissível se espalha, mas as vacinas aprovadas pela OMS continuam eficazes, disse a Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira.

As infecções pelo covid-19 aumentaram 80% nas últimas quatro semanas na maioria das regiões do mundo, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. As mortes na África – onde apenas 1,5% da população é vacinada – aumentaram 80% no mesmo período.

“Os ganhos conquistados estão em risco ou perdidos, e os sistemas de saúde em muitos países estão sendo sobrecarregados. “, disse Tedros em uma coletiva de imprensa.

“Novos casos de contaminação e mortes continuam a subir. Foram 4 milhões de novos casos em uma semana. Nesse ritmo, vamos ultrapassar a marca de 200 milhões de infectados em duas semanas, sendo ainda que sabemos que esse é um número subestimado”, acrescentou o diretor-geral.

A variante Delta foi detectada em 132 países, tornando-se a cepa global dominante, de acordo com a OMS. “As vacinas que atualmente são aprovadas pela OMS fornecem proteção significativa contra doenças graves e hospitalização de todas as variantes, incluindo a variante Delta”, disse o principal especialista em emergências da OMS, Mike Ryan.

“Estamos lutando contra o mesmo vírus, mas um vírus que se tornou mais rápido e melhor adaptado à transmissão entre nós humanos, essa é a mudança”, disse ele.

Maria van Kerkhove, líder técnica da OMS no covid-19, disse que a variante Delta foi a mais facilmente espalhada até agora, cerca de 50% mais transmissível do que as cepas ancestrais do SARS-CoV-2 que surgiram pela primeira vez na China no final de 2019.

O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) descreveu a variante Delta do coronavírus como sendo tão transmissível quanto a varicela e advertiram que poderia causar doenças graves, disse o Washington Post, citando um documento interno do CDC.

Alguns países haviam relatado aumento nas taxas de hospitalização, mas taxas mais altas de mortalidade não haviam sido registradas a partir da variante Delta, disse ela.

O governo do Japão disse, na sexta-feira, que expandiria os estados de emergência para três prefeituras perto de Tóquio e da prefeitura ocidental de Osaka, à medida que os casos de covid-19 aumentam na capital e em todo o país, ofuscando os Jogos Olímpicos.

Ryan observou que Tóquio registrou mais de 3.000 casos nas últimas 24 horas, entre cerca de 10.000 novas infecções no Japão.

“As Olimpíadas fazem parte desse contexto geral e a gestão de riscos que está em torno das Olimpíadas é extremamente abrangente”, disse ele.