Central vacinou duas mil pessoas no primeiro dia de funcionamento

Cerca de duas mil pessoas foram imunizadas no primeiro dia de funcionamento da ‘Central de Vacinação’, inaugurada na sexta-feira no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde. A estrutura foi montada através de uma parceria com a Assembleia Legislativa e à Câmara de Rondonópolis, num esforço para acelerar a aplicação de vacinas contra a Covid-19 no município.

A Central de Vacinação atende nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) das 10h às 22h e no primeiro dia de funcionamento ofertou ao público alvo do dia os imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Janssen. O local está preparado para receber o público com todo cuidado para reduzir o risco de contaminação pelo coronavírus e abre a possibilidade de receber a dose também à noite.

A Secretaria Municipal de Saúde está empenhada em fazer a imunização de um maior número de pessoas, conforme o recebimento das doses, e está otimista com a abertura da Central de Vacinação que facilita ainda mais o acesso da população para receber o imunizante. A Central vai permanecer em funcionamento por três meses.

Nesta segunda-feira (05) estão recebendo a primeira dose da vacina contra a covid-19 pessoas com 42 anos ou mais. Amanhã (06) a Central de Vacinação vai atender as pessoas que foram vacinadas até o dia 13 de abril para receber a segunda dose da AstraZeneca.

Ainda nesta segunda, pessoas com 42 anos ou mais podem ser imunizadas nos ESFs dos bairros André Maggi, Padre Rodolfo e Pedra 90, no Centro Cultural José Sobrinho e na Unic da avenida Ary Coelho.

Na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) está sendo aplicada a primeira dose da vacina nos trabalhadores da educação com 32 anos ou mais. O ESF do Conjunto São José, nesta segunda, está ofertando a segunda dose para quem iniciou a imunização com a Coronavac.