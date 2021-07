Centro-Oeste registra alta de 28,18% nas vendas online no primeiro semestre de 2021

São Paulo, julho de 2021 – Em segundo lugar na comparação de vendas no e-commerce, por região, o Centro-Oeste cresceu 28,28% no primeiro semestre de 2021. Novamente na vice-liderança, considerando a mesma base comparativa, o faturamento do setor na região teve alta de 36,12%. Os dados são do índice MCC-ENET, levantamento desenvolvido pela Neotrust | Movimento Compre & Confie em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net).

Considerando o primeiro semestre do ano, a liderança nas vendas online foi da região Nordeste (28,37%). As demais regiões tiveram o seguinte desempenho: Norte (21,39%); Sul (19,83%) e Sudeste (6,97%).

“O aumento consistente do faturamento online no Centro-Oeste, no primeiro semestre de 2021, evidencia a sólida performance do segmento e a mudança de patamar nas vendas online”, afirma Gastão Mattos, responsável pela Divisão de Varejo Online da camara-e.net.

Vendas online no Centro-Oeste

Nas vendas realizadas pela internet, ao comparar junho e maio, neste caso, o Centro-Oeste teve uma leve retração (−0,97%), ainda assim, continua na vice-liderança regional, atrás somente do Sul (2,88%). As demais regiões figuraram da seguinte forma: Nordeste (−1,59%); Sudeste (−1,69%); e Norte (−3,43%).

Faturamento do Centro-Oeste

Ao observar a métrica de faturamento do setor, junho em relação a maio, desta vez o Centro-Oeste ficou em penúltimo lugar (−3,82%), na frente somente do Norte (−5,72%). As demais regiões tiveram o seguinte desempenho: Sul (2,69%); Sudeste (−1,90%); e Nordeste (−1,91%).

No acumulado do ano, os dados foram: Nordeste (38,14%); Centro-Oeste (36,42%); Sul (30,99%); Norte (27,55%); e Sudeste (17,51%).

Metodologia do MCC-ENET

Os índices mensais vêm da comparação dos dados do último mês vigente em relação ao período base (média de 2017). Para compor o índice, o Compre & Confie coleta 100% de todas as vendas reais de grande parte do mercado de e-commerce brasileiro, utilizando adicionalmente processos estatísticos para composição das informações do mercado total do comércio eletrônico brasileiro. Também são utilizadas informações dos indicadores econômicos nacionais do IBGE, IPEA e FGV.

O MCC-ENET traz uma visão completa a respeito do e-commerce no país a partir da análise das seguintes variáveis: percentual nacional e regional de vendas online, faturamento do setor e tíquete médio. Outras métricas analisadas mensalmente são participação mensal do e-commerce no comércio varejista e crescimento do setor no varejo restrito e ampliado, além da distribuição das vendas por categoria. Por último, a penetração de internautas que realizaram ao menos uma compra trimestralmente pela internet também está contemplada no índice.

Não estão contabilizados no MCC-ENET dados dos sites MercadoLivre, OLX e Webmotors, além do setor de viagens e turismo, anúncios e aplicativos de transportes e alimentação, pois ainda não são monitorados pelo Compre & Confie.

Confira o estudo completo no link: https://www.mccenet.com.br/

O que é o MCC-ENET – É o resultado de uma parceria formada entre o Compre & Confie e a Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net). O MCC-ENET é o primeiro indicador a fazer um acompanhamento sistematizado da evolução dos preços do varejo online brasileiro. Utilizando uma metodologia confiável e dados reais de vendas dos principais varejistas, é a principal referência como fonte de informações sobre o setor, tanto para as empresas como para agentes do mercado e consumidores.

Sobre a camara-e.net – Fundada em 2001, a camara-e.net é a principal entidade brasileira multissetorial da América Latina e de maior representatividade da economia digital no país, formando consenso no setor perante os principais agentes públicos e privados, nacionais e internacionais e promovendo o desenvolvimento dos negócios online no Brasil. Em seu quadro de associados, a camara-e.net conta com os mais importantes players do comércio eletrônico, entre eles empresas de infraestrutura, mídias sociais, chaves públicas, meios de pagamento, seguros e e-banking. Mais informações: https://www.camara-e.net .

Sobre o Compre & Confie – O Compre & Confie é uma empresa do grupo ClearSale, referência em inteligência de mercado e líder no mercado antifraude para e-commerce. A companhia monitora vendas reais de grande parte do varejo digital brasileiro e tem o objetivo de gerar a maior rede de confiança online do Brasil por meio de produtos para varejistas (B2B) e consumidores (B2C).

Para os consumidores, a companhia oferece um serviço 100% gratuito por meio do aplicativo Compre & Confie. Com ele, é possível monitorar o uso do CPF nas compras realizadas no mercado online e notificar compras indevidas. Também é possível ter acesso a pesquisas de satisfação para avaliar a experiência de compra em lojas online e, a partir das respostas, receber cupons e concorrer a prêmios semanais.

Com foco no varejo, indústria e mídia, o Compre & Confie oferece uma metodologia de captura de dados de vendas online em tempo real para que seja possível acompanhar as vendas no comércio eletrônico de maneira muito precisa. Além disso, os varejistas online são beneficiados com um selo de reputação, obtido pela avaliação dos consumidores online.