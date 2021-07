Cerca de 100 famílias são retiradas de área de preservação no Residencial Vila Rica

Cerca de 100 famílias que ocupam uma Área de Preservação Ambiental estão sendo retiradas de suas casas na manhã desta segunda-feira (12), no Residencial Vila Rica, em Rondonópolis (MT). A ação está sendo feita pela Prefeitura Municipal.

Conforme informações, as famílias residem no local por aproximadamente 5 anos. A princípio, não se trata de uma ordem judicial de reintegração de posse, mas segundo informações, o Ministério Público do Meio Ambiente está movendo um procedimento para que haja a reintegração.

Ainda conforme informações, antes que o procedimento judicial fique pronto, a Prefeitura resolveu agilizar o processo oferecendo um terreno na Rodovia do Peixe para as famílias que ocupam o local.

Acontece que o terreno oferecido pela Prefeitura não possui infraestrutura, água, luz e o mínimo de condições necessárias para as famílias morarem.

A situação está causando a revolta dos moradores.

NOTA PREFEITURA

Famílias deixam ocupação irregular e se mudam para novo loteamento

Com o intuito de resolver de forma amigável a desocupação de uma área de proteção ambiental no bairro Vila Rica, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, disponibilizou terrenos no novo loteamento Maria Amélia de Araújo para cerca de 50 famílias.

A secretária municipal de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, explica que essas famílias vivem atualmente em uma área de proteção permanente de forma irregular. Com a criação do novo loteamento que irá atender pelo menos 430 famílias que vivem em áreas de risco na cidade, a Habitação está buscando a saída desses moradores e direcionando-os para o novo loteamento.

Os lotes foram disponibilizados para todas as cerca de 50 famílias da ocupação irregular no bairro Vila Rica, contudo, a decisão em se transferir para o novo loteamento cabe às próprias famílias, que também podem optar em ir para outros locais.

“Essas pessoas que hoje vivem na ocupação irregular no Vila Rica terão que sair do local, porém cabe a elas decidir se aceitam ser encaminhadas ao novo loteamento, onde estão sendo disponibilizados os terrenos”, explica a secretária que acrescenta que a Prefeitura está fornecendo as condições para que essas famílias deixem a ocupação. “É uma oportunidade para elas, pois a área onde atualmente estão não pode ser edificada por ser de proteção ambiental e já há na justiça uma ação em andamento para que todos deixem o local”.

A Prefeitura também está dando suporte necessário para as mudanças dessas famílias. A Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social também irá acompanhar o processo para que possa atender caso haja necessidade.

Com a saída das cerca de 50 famílias da área de ocupação no bairro Vila Rica, o que já está ocorrendo, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente irá promover a limpeza da área e posterior recuperação ambiental do local.

A assessoria da Prefeitura informou que no loteamento Maria Amélia de Araújo já estão sendo feitas as instalações de água.