Pelo menos 20 pacientes morreram em um incêndio violento na noite desta segunda-feira (12) na unidade de tratamento para covid-19 do hospital Al-Hussein em Nasiriya, no sul do país, disse um porta-voz das autoridades de saúde locais à AFP.

“As vítimas morreram queimadas e as buscas continuam”, disse Haydar al-Zamili, que especificou que a unidade tinha 60 leitos. O incêndio continua, de acordo com um correspondente da AFP.