MPE quer atuação de promotores para garantir volta às aulas

O procurador-geral de Justiça José Antônio Borges Pereira recomendou que os promotores que atuam nas áreas da Cidadania e do Consumidor e em Defesa da Criança e Adolescente adotem providências em seus municípios para fomentar à volta às aulas nas escolas da rede pública de ensino do Estado.

A retomada deve se dar no formato presencial/híbrido, já a partir do mês de agosto.

Em razão da pandemia da Covid-19, as atividades no ensino público estão sendo realizadas no formato remoto desde março do ano passado.

Conforme Borges, a atuação dos promotores deverá ser executada junto às secretarias municipais de Saúde e Educação, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), Conselho Municipal de Educação e comunidade escolar.

Conforme a recomendação, os promotores deverão questionar os gestores municipais sobre a elaboração de Plano de Reabertura das Escolas Públicas; implantação dos protocolos de biossegurança e das adequações estruturais necessárias em cada unidade pública.

Além disso, devem levantar informações sobre o planejamento e logística de atendimento aos alunos de transporte escolar; levantamento dos profissionais e alunos que são do grupo de risco, com planejamento de alternativa de atendimento.

Após esse levantamento junto às prefeituras, os membros do MPE devem prestar informações à procuradoria-geral em um prazo de 10 dias.

Além de José Borges, a recomendação é assinada pela procuradora titular da Especializada da Cidadania e do Consumidor, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos e pelo procurador titular da Especializada em Defesa da Criança e Adolescente, Paulo Roberto Jorge do Prado.

Retorno às salas de aula



Em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes (DEM) determinou a retomada das atividades a partir do dia 3 de agosto.

Recentemente, a Assembleia Legislativa chegou a aprovar uma lei que condicionava o retorno presencial à vacinação dos profissionais da Educação contra a Covid-19.

Em decisão proferida nesta semana, no entanto, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJ-MT) derrubou a decisão, o que, na prática, libera o retorno às salas de aula.