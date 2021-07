Circuito Nelore de Qualidade acontece nesta semana em Colíder

Nos dias 7 e 8 de julho, Colíder (MT) receberá a sexta etapa do Circuito Nelore de Qualidade, iniciativa da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) e correalização da Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT), com apoio da Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal. A etapa deve avaliar pelo menos 530 animais. Após Araputanga, Pontes e Lacerda e Alta Floresta, Colíder é a quarta cidade de Mato Grosso a receber o Circuito este ano.

“Mato Grosso confirma o que já esperávamos. Nas etapas realizadas em Araputanga (MT) e em Pontes e Lacerda (MT) vimos lotes numerosos, pesados e bem terminados. O melhoramento genético e a qualidade do trabalho conduzido pelos Neloristas do estado se sobressaem cada vez mais, o que tem ficado muito evidente pelos resultados apresentados. Colíder deve continuar com a mesma qualidade, mostrando a força da pecuária mato-grossense”, destaca André Locateli, Gerente Executivo da ACNB.

Após a realização da etapa de Colíder, o Circuito Nelore de Qualidade passará por mais 29 cidades, em 2021. São elas: Juara (MT), Marabá (PA), Diamantino (MT), Goiânia (GO), Água Boa (MT), Confresa (MT), Barra do Garças (MT), Pedra Preta (MT), Rio Branco (AC), Colatina (ES), Nova Andradina (MS), Redenção (PA), Santana do Araguaia (PA), Ituiutaba (MG), Iturama (MG), Pimenta Bueno (RO), São Miguel do Guaporé (RO), Vilhena (RO), Mozarlândia (GO), Senador Canedo (GO), Lins (SP), Naviraí (MS), Nanuque (MG), Anastácio (MS), Ponta Porã (MS), Itapetinga (BA), Andradina (SP), Teixeira de Freitas (BA) e Campo Grande (MS).

Aldo Rezende Telles, presidente da ACNMT, tem boas expectativas para a etapa do Circuito, em Colíder, cidade a 650 km ao norte da capital Cuiabá, que possui rebanho de mais de 368 mil bovinos.

“Colíder é muito importante para a economia estadual. A realização do Circuito contribui para manter a economia aquecida e, com isso, gerar empregos e renda, além de promover as melhores práticas na pecuária”, avalia Telles, que se orgulha do trabalho incansável da pecuária brasileira, que não parou e cresceu, em 2020.

Neste ano, o Circuito Nelore de Qualidade conta com mais um campeonato nacional: “Melhores Lotes de Carcaças de Animais com Pai Identificado”, com a participação de progênies de touros identificados. Trata-se de mais uma oportunidade para comprovar a qualidade da genética selecionada.

Outra novidade é a Medalha Ouro Branco, que valoriza os lotes de fêmeas com até quatro dentes incisivos permanentes (d.i.p.) e machos castrados com até dois d.i.p., com cobertura de gordura na carcaça mediana ou uniforme e peso de carcaça quente entre 16 e 25 arrobas.

Contatos para inscrições

Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Colíder, os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade da Friboi pelos telefones (66) 3541-5825 ou (66) 99227-0898 – falar com Geraldo Azevedo; e (66) 3541-8526 ou (66) 98416-3512 – falar com Cristiano. Qualquer pecuarista pode participar da etapa de Colíder com lotes a partir de 18 cabeças.

Circuito Nelore de Qualidade

Realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), o Circuito Nelore de Qualidade fortalece e promove a genética e a carne Nelore, contribuindo para elevar a produtividade da pecuária nacional. A iniciativa avalia resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Promovido desde 1999, o Circuito conta com apoio da Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal e cresce a cada ano: em 2021, já estão confirmadas 36 etapas. Até o fim do ano, mais de 20 mil animais devem ser avaliados. O Circuito Nacional de Qualidade é o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

Confira o calendário completo e outras informações sobre o regulamento do Circuito no site da ACNB: www.nelore.org.br/CircuitoNelore.