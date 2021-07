Citado em B.O., vereador nega acusações e diz que recorrerá à Justiça

O vereador Adilson do Naboreiro (SD) reagiu com surpresa e indignação ao saber que foi acusado de estelionato e ameaças em Boletim de Ocorrência registrado na tarde desta segunda-feira na Polícia Civil. As acusações envolvem a comercialização de três terrenos e foram feitas por José Ferreira de Souza, 51, e a companheira dele, Adney da Silva Santos, 42.

José Ferreira de Souza diz que os terrenos constam na relação de bens de partilha no processo de separação da ex-esposa, Bernadete Rodrigues de Souza, que teria vendido os imóveis sem prévia comunicação.

Ele afirma que o filho do casal teria informado que os documentos dos terrenos estariam em posse de Adilson e, por isso, teria chamado o vereador para uma reunião hoje com o objetivo de esclarecer a situação. A reunião seria no escritório de um advogado, mas o vereador não compareceu e, conforme José Ferreira, teria feito ameaças por telefone.

“Ele falou em tom ameaçador que era para deixar ele em paz. Que já tinha feito esse acordo de divórcio e que se não deixasse ele em paz iria ver com ele”, diz o relato do Boletim de Ocorrência registrado por José Ferreira.

OUTRO LADO

Procurado pela reportagem do portal Agora MT, Adilson do Naboreiro negou as acusações. “Não ameacei ninguém, apenas pedi que me deixassem em paz”, afirmou.

Adilson disse que os terrenos eram dele e foram trocados por uma residência. Na época do negócio José Ferreira ainda era casado com Bernadete Rodrigues.

“Me parece que na separação os terrenos ficaram com ela, que decidiu vende-los. Mas não tenho nada com isso. É uma briga de família, uma questão pessoal que deve ser resolvida entre eles”.

O vereador disse que não aceitará chantagem e tomará as providências necessárias para evitar que seu nome seja exposto de forma indevida.

“Venho de uma criação diferente e quem me conhece sabe que não faço coisas erradas. Vou me inteirar do que está acontecendo e, se for o caso, vou recorrer à Justiça contra os responsáveis por isso”, declarou.