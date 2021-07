Cláudio Paisagista diz que eleição municipal pode ter sido fraudada

O empresário Cláudio Ferreira está certo de que foi vítima de fraude na eleição municipal de 2020, quando estreou na política disputando a Prefeitura de Rondonópolis. Em entrevista exclusiva ao portal Agora MT, ele disse que essa certeza explica sua adesão ao protesto nacional que os apoiadores de Bolsonaro farão neste fim de semana para cobrar o ‘voto impresso/auditável’.

“Eu não tenho dúvida que pode ter ocorrido fraude na eleição de 2020. O fato, que é ruim para todo mundo, é que ninguém tem certeza de que não houve fraude”, afirmou.

Cláudio Paisagista, como é conhecido popularmente, concorreu pelo partido Democracia Cristã e terminou a disputa na terceira posição, com 17.498 votos. Ele ficou atrás de Luiz Homem de Carvalho, o Luizão (Republicanos), que somou 20.653 votos, e de José Carlos do Pátio (SD), que foi reeleito com 44.605 votos.

A cidade teve ao todo oito candidatos disputando a prefeitura e nenhum apresentou recurso contestando o resultado eleitoral.

“A gente nem ousa fazer a reclamação. O sistema é deles e o fato é que a urna não é auditável”, disse Cláudio ao explicar por que não questionou o resultado oficialmente.

SEM CONTROLE

Cláudio Ferreira diz ainda não acreditar no sistema eleitoral e repete boa parte do discurso popularizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele afirma que os candidatos e partidos não têm como fazer o controle e só um mecanismo de auditagem pode afastar as incertezas sobre os resultados das eleições.

“Na eleição passada houve uma pane no sistema e quando voltou já veio com o resultado. Não foi só os candidatos que ficaram como bobos esperando o resultado; a própria imprensa, que poderia estar monitorando o que está acontecendo, não teve como acompanhar”, reclama.

O empresário defende a aprovação do projeto que tramita na Câmara dos Deputados restabelecendo o voto impresso e critica a resistência à proposta manifestada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e também por vários ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)

“Eles não são legisladores. O ministro Barroso está querendo ocupar um espaço que não é legítimo. Quem deve decidir isso é o Congresso. Não podemos ter uma alta corte que queira entrar na seara da política partidária. O Brasil que eles querem é um Brasil só pra eles”, acusa.

MOTOCARREATA

As denúncias de fraudes no sistema eleitoral são o mote do manifesto nacional convocado por Jair Bolsonaro para amanhã (01). Em Rondonópolis os apoiadores do presidente vão realizar uma motocarreata no período da tarde.

Cláudio Ferreira é um dos organizadores, ao lado de outras lideranças partidárias. “Teremos também a participação de movimentos integrados por religiosos, membros de clubes de tiro, motociclistas e da sociedade em geral”, afirma.

O manifesto vai começar às 15 horas com um ato no Casario, com microfone aberto às pessoas que quiserem se pronunciar a favor do voto impresso/auditável.

Depois os manifestantes vão percorrer as ruas centrais e seguirão até a Vila Operária, onde haverá a dispersão.

A orientação dos organizadores é para que todos tomem os cuidados visando prevenir a contaminação por Covid-19 – em especial o uso de máscaras.