Colegiado define distribuição de 177.250 doses de vacinas contra a Covid-19

A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT) aprovou a Resolução nº 104, que estabelece a distribuição, o armazenamento e a aplicação das 117.250 doses da vacina Astrazeneca contra a Covid-19 enviadas nesta quinta-feira (15.07) pelo Ministério da Saúde.

Conforme a Resolução nº 104, a vacina da Astrazeneca deve ser aplicada como primeira dose em pessoas entre 50 e 59 anos. As doses também vão contemplar pessoas de 18 a 54 anos que residem em municípios de região de fronteira.

Estão localizadas em região de fronteira os municípios de Araputanga, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Cáceres, Campos de Júlio, Comodoro, Conquista d’Oeste, Curvelândia, Figueirópolis d’Oeste, Glória d’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari d’Oeste, Mirassol d’Oeste, Nossa Senhora do Livramento, Nova Lacerda, Poconé, Pontes e Lacerda, Porto Espiridião, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Tangará da Serra, Vale de São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade.

Para a vacina Astrazeneca, o prazo de aplicação da segunda dose é de até 90 dias.

Foi pactuado a distribuição de um remanescente de 290 doses da Astrazeneca que estavam armazenadas na Rede de Frio Estadual como estoque estratégico.

Caso os municípios alcancem a completa vacinação dos públicos-alvo estabelecidos para a imunização, a CIB orienta a continuidade da imunização dos demais públicos elencados pelo Ministério da Saúde.

Após a distribuição dos imunizantes aos municípios, as vacinas deverão ser armazenadas conforme as condições estabelecidas pela fabricante e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e com o apoio da segurança pública.

A aplicação das doses deve ser obrigatoriamente registrada pelos municípios no Sistema Nacional do Programa de Imunização (SI-PNI), do Ministério da Saúde. Até o momento, Mato Grosso já recebeu 2.297.250 doses de imunizantes contra a Covid-19.

Confira a seguir, em anexo, a quantidade de doses que cada município vai receber.