Com apenas 1 voto contrário, AL autoriza volta de público aos estádios

A Assembleia Legislativa aprovou, em sessão realizada na manhã desta segunda-feira (19), o projeto que permite a volta do público aos estádios de futebol em Mato Grosso, respeitada a capacidade de 35%.

A votação teve um voto contrário do deputado Lúdio Cabral (PT) e duas abstenções: Faissal Calil (PV) e Xuxu Dal Molin (PSC).

O projeto é de autoria do deputado Eduardo Botelho (DEM) e estabelece que somente pessoas já imunizadas com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 poderão adentrar as praças esportivas.

Na semana passada, o governador Mauro Mendes (DEM) chegou a se manifestar a respeito do texto e disse que, se aprovado na Casa, o projeto teria a sua sanção.

Ainda assim, conforme explicou o próprio Botelho, mesmo com a aprovação do Legislativo e sanção do Paiaguás, o retorno do público a competições como a série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, depende do aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Essa atitude visa valorizar o esporte local, nosso futebol e também aquelas pessoas que estão sendo vacinados. É uma forma de podermos voltar às atividades lentamente”, disse Botelho.

“Além disso, serão respeitados todos os protocolos de segurança. O projeto foi aprovado, acredito que será sancionado e tenho certeza que após essa atitude da Assembleia de Mato Grosso, outros estados também vão buscar essa liberação”, emendou ele.