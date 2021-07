Juscimeira amplia vacinação contra Covid para pessoas com 30 anos

O município de Juscimeira está com agendamento aberto para vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para cidadãos com idade acima de 30 anos, os quais serão imunizados de forma decrescente.

De acordo com o gestor da pasta, Nassin Farah, no total, a secretaria municipal de Saúde já aplicou 6.397 doses, sendo elas 4.651 referente a primeira dose, outras 1.656 da segunda e 90 pessoas com a dose única da Janssen.

Estamos seguindo corretamente as resoluções do Ministério da Saúde e de acordo com o recebimento das remessas das vacinas vamos abrindo novas faixas etárias. No município, as vacinas aplicadas são: Coronavac, Astrazeneca, Janssen e Pfizer.

O agendamento deverá ser feito na Unidade Básica de Saúde de cada microrregião, basta comparecer munido dos documentos : RG, CPF, Cartão SUS e Cartão da Família, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 16 horas.

VACINÔMETRO

PESSOAS DE 18/59 – 1ª DOSE: 1.652 e 2ª DOSE: 0 PESSOAS DE 60/64 – 1ª DOSE: 510 e 2ª DOSE: 212 PESSOAS DE 70/74 – 1ª DOSE: 353 e 2ª DOSE: 319 PESSOAS DE 65/69 – 1ª DOSE: 398 e 2ª DOSE: 270 PESSOAS DE 75/79 – 1ª DOSE: 240 e 2ª DOSE: 2225 PESSOAS DE 80 + – 1ª DOSE: 240 e 2ª DOSE: 207 PESSOAS COM COMORBIDADE – 1ª DOSE: 535 e 2ª DOSE: 240 TRABALHADOR DA SAÚDE – 1ª DOSE: 361 e 2ª DOSE: 188 TRABALHADOR DA EDUCAÇÃO – 1ª DOSE: 272 e 2ª DOSE: 161 DEFICIENCIA PERMANENTE – 1ª DOSE: 52 e 2ª DOSE: 02 FORCA DE SEGURANÇA E SALVAMENTO – 1ª DOSE: 29 e 2ª DOSE: 29 GESTANTE – 1ª DOSE: 06 e 2ª DOSE: 0 PUERPERA – 1ª DOSE: 03 e 2ª DOSE: 0 QUILOMBOLAS – 1ª DOSE: 0 e 2ª DOSE: 02 FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE PRIVACAO E LIBERDADE – 1ª DOSE: 0 e 2ª DOSE:01