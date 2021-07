Com chegada de frente fria, Centro POP reforça ações para população de rua

Com a chegada de uma nova frente fria, a Secretaria de Promoção e Assistência Social da Prefeitura de Rondonópolis reforçou as ações para o atendimento de pessoas em situação de rua na cidade.

Coordenado pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), além de dar continuidade aos trabalhos diários de abordagem social, está sendo feita a distribuição emergencial de cobertores.

De acordo com a secretaria municipal de Promoção e Assistência Social, Iriana Cardoso, esta ação, que é realizada diariamente das 7h às 17h, estará ocorrendo no período da noite nos próximos dias, quando as temperaturas devem permanecer baixas.

“Este trabalho de abordagem foi reforçado nestes dias e é realizado por uma equipe multidisciplinar do Centro POP nos pontos em que há a maior concentração de pessoas vivendo em situação de rua na cidade”, informa Iriana.

Ela observa que, paralelamente à entrega dos cobertores de forma emergencial, a equipe multidisciplinar do Centro POP também atua no atendimento aos moradores de rua, buscando resgatá-los da atual situação, fazendo encaminhamentos daqueles que aceitam para unidades sociais parceiras do município, como Casa Esperança (Masculina e Feminina) a Casa Jacoob e Acolhimento de Albergue na Casa Jacoob 2.

“A entrega de cobertores ocorre de forma eventual e preventiva, mas junto buscamos resgatar estas pessoas das condições em que se encontram”, diz a secretária, complementando que para a ação participam assistentes sociais, psicólogas, pedagogas e orientadores sociais.