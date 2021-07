Com perspectiva de alta, médicos mudam dieta de Bolsonaro

O estado de saúde do Presidente Jair Bolsonaro “continua evoluindo satisfatoriamente”, segundo o boletim médico mais recente do hospital Vila Nova Star, na capital paulista, onde o governante está internado. Com perspectiva de alta, a equipe médica oferecerá ao presidente uma dieta cremosa não fermentativa durante este sábado (17).

Ainda de acordo com o boletim, “se continuar havendo boa aceitação e evolução no quadro, a equipe médica decidirá pela alta nos próximos dias”. Segundo informações da Agência Estado, com a perspectiva de melhora em sua saúde, Bolsonaro poderia receber alta já neste domingo (18).

Após passar por exame de tomografia computadorizada do abdômen, na tarde de sexta-feira (16), o resultado evidenciou melhora do quadro de suboclusão. Nas redes sociais, o presidente postou uma foto caminhando pelos corredores do hospital.

Bolsonaro foi internado na madrugada de quarta-feira no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com fortes dores abdominais, quando foi constatada a obstrução intestinal. Na tarde do mesmo dia foi transferido para São Paulo, onde está sendo tratado.