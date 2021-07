Wesley Júlio da Silva foi preso pela Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) na tarde desta segunda-feira (05) apontado como um dos envolvidos na tentativa de homicídio ocorrida em março deste. O outro acusado morreu em março.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, conhecido como ‘cipó’, teria comprado um carro da vítima. Ele não gostou de ser cobrado, e juntamente com o outro suspeito, tentaram matar o dono do carro.

Ele só não foi morto por que a arma teria falhado.