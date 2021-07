Comercialização do milho deve avançar em Mato Grosso

A estimativa de comercialização para o milho em Mato Grosso na safra 20/21 é de um

avanço de 2,50 ponto percentual no mês de junho-21 em relação ao último mês, totalizando 79,91% da produção esperada no estado já negociada. As informações são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Com relação ao preço, as cotações apresentaram queda de 10,26% ante a maio, com valor médio de R$ 62,92/sc.

Cabe ressaltar que, é a primeira vez, em 12 meses, que o preço médio comercializado não apresenta alta quando comparado ao mês anterior. Já para a safra 21/22, a queda no preço do milho de 8,85%, em junho, pautou o ritmo lento das negociações, no qual resultou em uma cotação média de R$ 52,53/sc.

Desse modo, os economistas concluem que o volume negociado avançou apenas 2,27 p.p. ante o mês passado, totalizando 25,60% da produção estimada. Por fim, segundo informantes do Instituto, os produtores aguardam cenários menos voláteis para fecharem

novos negócios.