Comércio comemora redução de restrições e faz alerta sobre fiscalização

Os representantes do comércio e particularmente do setor de bares e restaurantes de Rondonópolis comemoraram a flexibilização das medidas restritivas anunciadas hoje (02) pela Prefeitura. Eles chamaram a atenção para a necessidade de que seja mantida a fiscalização, mas avaliam que a medida representa uma avanço importante.

“Ainda não é o ideal, mas melhorou muito. Trabalhando até às 22 horas inclusive aos domingos o setor já consegue respirar” disse Neumara Resmini, presidente da Associação de Restaurantes e Bares de Rondonópolis (ARBR).

Neumara, que representa os empresários do setor, também destacou como positiva a manutenção da liberação das apresentações musicais ao vivo e do comércio de bebidas alcóolicas.

“Agora é esperar o avanço da vacinação para que libere ainda mais os horários. O ideal é permitir o funcionamento ao menos até a meia noite, como ocorre nas outras cidades da região e na capital, Cuiabá”, disse Neumara.

A presidente do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares da Região Sul (Sindebares/MT), Neth Moura avalia as mudanças como uma vitória da categoria.

“Ficamos felizes em saber que o prefeito e o comitê se sensibilizaram com a nossa situação. Chega de perder tanto emprego e ver tantas pessoas passando por dificuldade. Essa alteração significa muito para a nossa categoria. Vai ajudar demais”, afirmou.

Neth Moura disse que o Sindicato vai atuar para que todo o segmento cumpra rigorosamente as medidas de prevenção. “Vou correr atrás disso. Conversar com os empresários e pedir que cuidem do respeito às normas. Muitas vezes pelo erro de um todos são prejudicados”.

FISCALIZAÇÃO

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, Thiago Sperança, também considerou as mudanças positivas e destacou a importância da fiscalização.

“É um fôlego a mais pra essa turma, vai ajudar muito o pessoal que atua no período noturno. Só pedimos que eles tenham consciência e obedeçam as regras, pois vimos na última flexibilização que alguns bares e restaurantes descomprimiram as regras”, pontuou.

Thiago explicou que a CDL fará as orientações, mas cabe ao Poder Público atuar para coibir os infratores.

“A PM e a vigilância precisam agir. Da outra vez teve bar e restaurante que fizeram até show ao vivo, enquanto a maioria cumpria as regras . A CDL estará atenta e vai denunciar, justamente para não prejudicar os demais”, afirmou.