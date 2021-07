Comitê de crise se reúne hoje para discutir redução de restrições em Rondonópolis

O Comitê Gestor de Crise vai se reunir neste quinta-feira (1º) para avaliar o quadro geral da pandemia de Covid-19 em Rondonópolis-MT. Além de analisar os números atuais, os conselheiros também devem discutir a flexibilização das restrições no município. A proposta de atenuação das medidas ganhou força após o risco do município para Covid-19 cair do nível ‘alto’ para ‘moderado’.

Esta será a primeira reunião do Conselho em mais de um mês. O último encontro ocorreu no dia 27 de maio, quando foram estabelecidas as restrições atuais.

A reportagem do portal AGORA MT apurou que os integrantes do Comitê já foram comunicados e a reunião deverá ocorrer no fim da tarde, logo após o encontro do prefeito José Carlos do Pátio (SD) com representantes do setor de bares, restaurantes e similares – que pede uma redução das restrições.

As decisões do Comitê levam em conta a classificação de risco expedida pela Secretaria Estadual de Saúde e também as informações sobre casos ativos, novos registros e a ocupação dos leitos hospitalares por pacientes com Covid-19.

Conforme o boletim divulgado ontem (30) pela Secretaria Municipal de Saúde, Rondonópolis tem hoje 899 casos ativos e 87 pessoas internadas para tratamento de Covid-19. O boletim informa que 59 pessoas estão em leitos de UTIs e a taxa de ocupação das UTIs públicas é de 88,3%.

Desde o início da pandemia Rondonópolis registrou 32.573 casos, com 857 óbitos.