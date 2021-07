Comitê decide ampliar horário do comércio até as 22 horas, inclusive aos domingos

O Comitê Gestor de Crise acatou a proposta de flexibilizar as restrições relacionadas à pandemia de Covid-19 em Rondonópolis. As principais mudanças envolvem a redução do toque de recolher e também a flexibilização dos horários de funcionamento de várias atividades comerciais.

A reunião do Comitê ainda não terminou, mas o portal Agora MT apurou que já está decidido que as atividades comerciais terão autorização para funcionar até as 22 horas – duas horas a mais que o permitido atualmente

Aos domingos também será permitido o funcionamento até as 22 horas.

Outra novidade é que o toque de recolher começara a vigorar às 23 horas, terminando as 05 da manhã.

Serão mantidas as proibições de aglomerações e os estabelecimentos terão de respeitar limites de lotação, garantindo ainda o cumprimento das normas padrão – de distanciamento social, uso de máscaras e oferta de álcool em gel.

As alterações devem entrar em vigor ainda hoje, após a publicação de um decreto editado ainda pela Prefeitura.