Confira 7 dicas para dormir melhor nos dias frios

Sabe aquela preguiça para acordar nos dias frios? Quando o inverno chega, não é novidade para ninguém a luta que é levantar e encarar a rotina. Porém, muitas vezes, a insônia bate à porta durante a noite e algumas pessoas acabam ficando mais despertas nessa estação do ano. A energia repentina e noturna pode ter diversas razões, mas, se tratando do inverno, as temperaturas baixas do cômodo ou o cobertor inapropriado que não esquenta o corpo podem estar entre as principais razões para uma noite mal dormida.

De acordo com pesquisa da SleepUp, uma plataforma que utiliza terapia digital para ajudar no tratamento da insônia, cerca de 24% dos indivíduos entrevistados afirmaram pegar no sono com mais dificuldade durante o inverno. Já aproximadamente 46% das pessoas relataram que o frio em si é o principal fator que atrapalha o repouso; e, por fim, para mais de 23% os problemas respiratórios comuns desse período acabam prejudicando a qualidade do sossego.

Ainda segundo o estudo, como forma de minimizar o impacto das baixas temperaturas na hora de descansar, os indivíduos analisados revelaram recorrer a algumas estratégias. Mas, como mostra o levantamento, 44% dessas pessoas estão adotando comportamentos que mais prejudicam do que ajudam na qualidade do sono – 13% declararam utilizar os aparelhos eletrônicos para caírem no sono.

Segundo Gabriel Pires, diretor de pesquisa da SleepUp, utilizar eletrônicos antes de dormir é um dos maiores fatores que prejudicam o sono, causando justamente o efeito oposto e atrasando processo de adormecer.

Poucos sabem, mas o clima do cômodo também conta para um sono regulado. Estudos indicam que a temperatura ambiente ideal para proporcionar um bom descanso à noite é entre 18 °C e 22 °C. Dessa forma, é muito comum que com a chegada do inverno as pessoas sintam impactos na qualidade do sono.

De acordo com Gabriel, o sono é muito importante para a imunidade, e ficar sem dormir, ou dormir mal, pode prejudicar o sistema imunológico e a resposta imune, tornando as pessoas mais suscetíveis a gripes e resfriados, além de intensificar quadros de rinite, sinusite, alergia ou asma.

Ele também alerta que quando relaxamos e dormimos, a nossa temperatura corporal diminui, dessa forma, é preciso se proteger bem da friaca. “Somado a isso, as madrugadas são, normalmente, mais frias. Assim, é preciso ficar atento a alguns pontos importantes antes de dormir para que esse frio excessivo durante a noite não cause despertares noturnos e não prejudique o descanso”, complementa.

Sendo assim, para ter uma noite de sono mais tranquila, agradável e saudável, confira 7 dicas para dormir melhor nos dias gelados:

Utilize pijamas ou roupas quentes e confortáveis para dormir. Tenha um bom cobertor de fácil acesso para o caso de sentir mais frio durante a noite; porém, cuidado para não se aquecer demais, pois isso também pode atrapalhar o sono. Se você tiver asma, rinite ou outros problemas respiratórios, evite cobertores ou roupas que possam causar alergia.

Bebidas quentes ajudam a aquecer e relaxar, mas não exagere na quantidade para não ter que acordar durante a noite para ir ao banheiro. Evite bebidas alcoólicas, cafeína e outros tipos de estimulantes, como chá-mate ou chá-verde. Pode ser tentador passar mais tempo deitado debaixo das cobertas, mas evite permanecer na cama além do período em que de fato for dormir – ou seja, não fique vendo TV, usando internet ou o celular. Não recorra a remédios para dormir sem acompanhamento médico, dê preferência a soluções não farmacológicas e que tratam as causas do problema.