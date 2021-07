Conheça as vantagens de solicitar o saque-aniversário a partir do dia 10

Os trabalhadores que exercem profissão no regime CLT, ou seja de carteira assinada, podem aderir a modalidade de saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A modalidade que é opcional, permite que os trabalhadores resgatem todos os anos, no mês de aniversário uma parcela do saldo do fundo vinculado ao contrato de trabalho.

O resgate dos valores pode ser feito a partir do primeiro dia do mês em que fazem aniversário, assim como os nascidos de julho que optaram pelo saque-aniversário, já podem resgatar os valores desde o dia 1º.

Contudo, poucos trabalhadores sabem, mas o resgate do saque-aniversário se torna mais vantajoso a partir do décimo dia de cada mês, e o motivo para isso é que os valores são reajustados conforme juros e correção monetária conforme os índices do dia.

Fonte: Google

Saque-aniversário é opcional

Como dito anteriormente, o saque-aniversário é opcional, ou seja, somente os trabalhadores que optam pela medida podem resgatar parte do saldo no mês de aniversário, no entanto, a medida possui algumas regras excepcionais.

Por exemplo, o trabalhador que adere ao saque-aniversário deixa de receber o saque-rescisão, que é quando o trabalhador é demitido sem justa causa, contudo, a multa de 40% sobre o FGTS ainda é de direito do trabalhador.

Outro detalhe importante é que, caso o trabalhador opte pelo saque-aniversário, e depois queira voltar para o saque-rescisão, o retorno ao saque-rescisão só vai ocorrer no primeiro dia útil do 25º mês seguinte ao da solicitação, explica a Caixa Econômica Federal. Ou seja, vai ter de esperar 2 anos e um mês.

Qual valor vou receber?

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$1.900 Acima de 20.000,01 5% R$2.900

Calendário de saque-aniversário por mês

Os saques podem ser feitos dentro de três meses, sendo aberto no primeiro dia útil do mês de aniversário do contribuinte e fechado no último dia do segundo mês seguinte. Confira como está sendo o calendário de 2021:

Mês de nascimento Data de saque Janeiro De 4 de janeiro a 31 de março; Fevereiro 1.º de fevereiro a 30 de abril; Março 1.º de março a 31 de maio; Abril 1.º abril a 30 de junho; Maio De 3 maio a de julho; Junho 1.º de junho a 31 de agosto; Julho 1.º de julho a 30 de setembro; Agosto De 2 agosto a 29 de outubro; Setembro 1.º de setembro a 30 de novembro; Outubro 1.º outubro a 31 de dezembro; Novembro 1.º de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022; Dezembro 1.º de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022.