Conselho abre inscrições para 1º Prêmio Juventude Mato-grossense

As inscrições para o 1º Prêmio Juventude Mato-grossense estão abertas até o dia 14 de julho. O prêmio é uma iniciativa do Conselho Estadual da Juventude de Mato Grosso (Conjuv-MT), com objetivo de reconhecer aqueles que se destacam no estado com seus trabalhos e ações na luta, promoção e defesa dos jovens mato-grossenses.

Serão oferecidos prêmios em duas modalidades: em vida e in memoriam. Os interessados podem indicar a si próprios ou outras pessoas que se enquadrem nos objetivos da homenagem.

“As ações de juventude têm novas bases, como propósito, engajamento, diversidade, e o Estado, por meio do Conselho, busca reconhecer essas transformações. Ao mesmo tempo, a premiação contribui para o fortalecimento e o empoderamento do protagonismo juvenil”, explica o presidente do Conjuv-MT, Daniel Vitor Pereira de Abreu.

Os vencedores serão divulgados em cerimônia a ser realizada no dia 13 de agosto de 2021, em Cuiabá. O evento ocorrerá de forma híbrida, respeitando todos os protocolos de biossegurança definidos pela OMS e autoridades sanitárias do Estado.

O secretário-executivo do Conjuv-MT, conselheiro Rodrigues Schneider de Amorim Souza, ressalta que todos os participantes deverão preencher o modelo de requerimento do site, bem como anexar curriculum vitae e fazer uma breve justificativa sobre as razões pelas quais merece receber o prêmio.

Para mais informações sobre as etapas do prêmio, formato de entrega, requisitos, critérios de julgamento e premiação acesse http://www.setasc.mt.gov.br/publicacoes-e-campanhas9

Sobre o Conjuv-MT

O Conselho Estadual da Juventude, foi criado pela Lei nº 10.364, de 02 de fevereiro de 2016, e tem como finalidade fomentar, elaborar e propor políticas públicas para a juventude que permitam e garantam a integração e a participação do jovem no processo de construção social, econômico, político e cultural do Estado de Mato Grosso.

Informações à Imprensa:

Daniel Vitor Pereira de Abreu – Presidente

[email protected]

(65) 98459-4458

Rodrigues Schneider de Amorim Souza – Secretário-Executivo

[email protected]

(65) 99339-7532