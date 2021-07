Conselho discute volta às aulas, abertura de parques e redução de restrições

O Conselho Gestor de Crise de Rondonópolis está reunido neste momento para definir mudanças nas restrições ainda em vigor no município. A reunião tem a participação de representantes do Ministério Público e os principais temas em pauta são a abertura dos parques e o retorno das aulas presenciais na rede municipal de Ensino.

A reportagem apurou que as duas promotoras presentes, Joana Ninis e Patrícia Eleutério Campos Dower, defenderam o retorno às atividades presenciais. Ela argumentaram que a maioria dos profissionais já receberam a primeira dose da vacina, que há uma redução considerável no número de novos casos e também que não há dados que apontem o aumento de riscos com o retorno controlado das atividades.

Patrícia Eleutério, que responde pela Promotoria da Infância, destacou os prejuízos sociais e pedagógicos decorrentes da suspensão das atividades. Ela sugeriu que a Secretaria de Educação apresente o plano de segurança, com todas as normas de prevenção, para garantir um retorno seguro.

“Tem coisas que não dá para prever. Mas podemos ir adaptando esse plano até que fique o mais perto do ideal”, sugeriu a promotora.

Já a abertura dos parques municipais foi proposta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eles também destacaram a redução no número de novas contaminações e se compromete a adotar medidas visando mitigar o risco de transmissões nesses espaços.

A reunião prossegue no gabinete do prefeito José Carlos do Pátio e as deliberações devem ser anunciadas ainda hoje, compondo um novo decreto sobre as restrições.