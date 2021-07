Conta de luz mais cara puxa maior inflação para junho desde 2018

Guiada pela cobrança adicional no valor das contas de luz, a inflação oficial para o mês de junho saltou 0,53%. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é a maior variação de preços para o mês desde 2018.

Com a variação, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) disparou 3,77% no primeiro semestre deste ano.

No acumulado dos últimos 12 meses, a variação de preços é de 8,35%, a maior desde os 8,48% de setembro de 2016. O resultado também mantém o índice acima ao teto da meta estabelecida para a inflação neste ano, de 5,25%.

Vilã do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em junho, as tarifas de energia elétrica subiram 1,95% no mês. A é impulsionada pela adoção da bandeira tarifária de vermelha patamar 2, com cobrança adicional de R$ 6,243 a cada 100 kWh consumidos.

Para este mês de julho, a tarifa de energia deve continuar pressionando o bolso dos brasileiros devido ao reajuste de 52% (para R$ 9,49 a cada 100 quilowatts-hora consumidos) na cobrança extra vigente. O aumento foi aprovado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e leva em conta a crise hídrica brasileira.