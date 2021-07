Convênio com Santa Casa dobrará cirurgias eletivas e fortalece o hospital

O convênio entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Santa Casa, aprovado ontem pela Câmara Municipal, permitirá dobrar o número de cirurgia eletivas realizadas pelo hospital através do Sistema Único de Saúde. A informação foi confirmada hoje (29) durante entrevista coletiva concedida pelo prefeito José Carlos do Pátio e representantes do hospital.

Ao todo são R$ 93,7 milhões para investimentos em estrutura e custeio dos atendimentos nos próximos 12 meses. O valor é bem maior que o aplicado no ano passado, quando foram investidos cerca de R$ 71 milhões na aquisição dos serviços.

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) afirmou que além de agilizar o atendimentos das pessoas que aguardam por cirurgias eletivas, o convênio abre espaço para a especialização dos serviços focados na saúde curativa – uma das fragilidades do sistema público na região.

“Quando fui prefeito a primeira vez trouxemos a clínica de hemodinâmica. Hoje a Santa Casa tem também uma excelente clínica de Cardiologia, é referência em oncologia e já investe também em atendimentos na área de oftalmologia. Isso é muito importante, um avanço grande na saúde curativa básica”, afirmou.

A superintendente da Santa Casa, Bianca Talita, agradeceu o apoio da Prefeitura, dos governos estadual e federal e também da classe política e da sociedade.

Conforme ela, os dados do Ministério da Saúde mostram que a Santa Casa já tem na área da oncologia resultados comparáveis aos de grandes centros – como São Paulo e Goiás. Bianca afirmou que os resultados são fruto da união de esforços e defendeu a continuidade desta parceria.

“É muito importante esse apoio para que a gente consiga competir com os grande centros e trazer para cá o que tem de melhor em equipamentos e tecnologia. Pra gente poder investir e ampliar os serviços. Contamos com esse apoio, com esses investimentos, para que todos tenham orgulho de ter na Santa Casa um pólo em Saúde e Educação complementar à saúde do município, do estado e do SUS no Brasil”, concluiu.

BENEFÍCIOS

A garantia de atendimentos especializados e o aumento do número de cirurgias através do SUS na Santa Casa representa mais economia para o município e também para os pacientes, que poderão dispensar os custos e o desconforto das viagens para tratamento em outras cidades.

O atendimento mais próximo do domicílio também favorece o acompanhamento da família e, em muitos casos, mostra resultados positivos na recuperação dos pacientes.

Além de Rondonópolis a Santa Casa é referência também para os atendimentos em saúde dos moradores de 25 municípios da região.