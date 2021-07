Corpo de aposentado é encontrado em estado de decomposição

O corpo de Adalberto Benedito de Morais, 74 anos, conhecido como ‘Betão’ foi encontrado no banco traseiro de uma caminhonete Ford F-1000, nesta quarta-feira (7), na MT-299, zona rural, km 28 do distrito Ouro Branco do Sul.

Adalberto tinha sido visto pela última vez no dia 11/06/2021, quando o saiu para ir a uma fazenda na região de Itiquira (MT).

Um Boletim de Ocorrência foi registrado pela família da vítima informando o desaparecimento de Adalberto.

A Polícia Militar (PM) fazia o trabalho de patrulhamento rural em fazendas na MT- 299, que liga Ouro Branco do Sul a Itiquira (MT), quando recebeu a informação de que no km 28, em uma estrada de chão havia uma caminhonete estacionada.

Quando a guarnição chegou no local encontrou o veículo atolado na areia com a porta do passageiro aberta.

O corpo da vítima foi encontrado sentado já em avançado estado de decomposição.

A Polícia Civil (PC) foi acionada juntamente com a equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Foi feita a perícia no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Rondonópolis.

O caso está sendo investigado.