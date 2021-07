Corujão das vacinas é inaugurado e visa atender diariamente

A Prefeitura de Rondonópolis inaugurou nesta sexta-feira (2) a Central de Vacinação, no pátio da Secretaria Municipal de Saúde. O espaço é destinado exclusivamente para a vacinação e funciona das 10h às 22h diariamente.

A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e visa possibilitar mais rapidez na imunização da população contra a Covid-19.

“Quero agradecer a Assembleia por essa parceria. Vamos potencializar ainda mais a vacinação, porque a solução para nós é a vacinação” pontua o Prefeito José Carlos do Pátio.

O Deputado Estadual Thiago Silva também esteve na inauguração e reforçou a importância do ‘Corujão’ da vacina.

“Desde o início da pandemia temos trabalhado para ampliar a vacinação no Estado de Mato Groso e a Assembleia assim como fez em Cuiabá, instalando também esse ponto de vacinação trouxe aqui para Rondonópolis que é a segunda cidade com maiores casos da Covid em MT. Essa estrutura que está sendo inaugurada custeada 100% com recursos da Assembleia Legislativa em parceria com a Prefeitura e com a Câmara Municipal vai atender a população fora do horário comercial. As vezes o trabalhador tem dificuldade de vir no horário comercial para se vacinar e essa estrutura vai funcionar até às 22h e sem sombras de dúvidas vai ajudar ampliar a vacinação” explica o Deputado.