‘Couro Velho’ é preso no Pará acusado de esfaquear e matar mãe e filho em MT

Milton Carneiro da Silva, 39 anos, conhecido como “Couro Velho” foi preso pela Polícia Civil, no município de Tucumã, sudeste do Pará. Ele é acusado de ter matado a facadas a ex-companheira Ivoneide Meireles Cordeiro e o filho dela, Gilmar Guilherme da Silva, 8 anos.

O crime aconteceu em 29 de dezembro de 2013, na zona rural de São José do Xingu (MT). Milton estava foragido desde a data do crime.

Segundo informações da Polícia, o acusado disse em depoimento, que fugiu para o Pará logo após cometer o crime, pois estava com medo de ser morto pela população local, que ficou muito abalada pelo duplo homicídio.

No Estado, ele ficou trabalhando entre os municípios de São Félix do Xingu e Tucumã, onde se estabeleceu posteriormente.

Milton disse que não matou a criança, que morava com o pai, no município de Alto da Boa Vista (MT), e estava passando o final de ano com a mãe. Ele afirmou que, após uma discussão, Ivoneide teria se armado com uma faca e partido para cima dele. Diante da situação, Milton disse que revidou e a golpeou, em legítima defesa. Ele também disse que, quando tomou a faca da vítima, o garoto já estaria caído no chão.

Ainda de acordo com informações da polícia, na região em que ocorreu o crime, o acusado era muito conhecido como peão de rodeios e tinha uma legião de admiradores.

Milton será recambiado para o Mato Grosso, onde ficará à disposição da Justiça.