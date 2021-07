CPI da Pandemia vai ouvir militar e religioso envolvidos em escândalo

A CPI da Pandemia ouvirá nesta semana dois envolvidos nas denúncias de corrupção em negociações para a compra de vacinas contra a Covid. Está marcado para quarta-feira (14) o depoimento do reverendo Amílton Gomes de Paula e no dia seguinte (15) o do ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde coronel Marcelo Blanco.

Os senadores já sabem que o reverendo Amilton recebeu em fevereiro autorização do Ministério da Saúde para negociar 400 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, representando o governo brasileiro.

O envolvimento do religioso veio à tona no início de julho, quando o Jornal Nacional, da Rede Globo, mostrou e-mails em que o diretor de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, autorizava o reverendo a negociar a compra de vacinas AstraZeneca em nome do governo.

O reverendo, que é presidente de uma ONG, a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah), deveria intermediar o imunizante com a empresa Davati Medical Supply. Nos e-mails, Cruz afirmou ao reverendo que os processos de aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde eram direcionados pela Secretaria-Executiva da pasta.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP) , em 4 de março o próprio reverendo Amilton postou fotos de uma reunião no ministério da qual participou. Cruz aparece em uma das fotos. Na postagem, Amilton confirmou a participação em “articulação para a consecução de uma grande quantidade de imunizantes”.

Em outro e-mail, Cruz confirmou para o presidente da Davati nos EUA, Herman Cardenas, que o reverendo Amilton intermediaria as negociações.

CORONEL BLANCO

Já o coronel Marcelo Blanco terá de esclarecer a presença dele numa reunião, em um restaurante de Brasília, onde teria ocorrido pedido de propina em negociação para compra da vacina AstraZeneca.

A presença de Marcelo Blanco foi citada em depoimentos à CPI, tanto por Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que depôs ao colegiado no dia 7 de junho, como pelo cabo da Polícia Militar de Minas Gerais Luiz Paulo Dominguetti, ouvido pelos senadores em 1º de julho. O policial seria também suposto representante da empresa americana Davati, que teria ofertado 400 milhões de doses da AstraZeneca.

Dominguetti acusou Dias de pedir, em jantar no restaurante Vasto no dia 25 de fevereiro, propina de um dólar por dose de vacina na oferta das 400 milhões de doses. Já o ex-diretor do ministério disse que, nessa ocasião, o coronel Marcelo Blanco o viu no local e apresentou a proposta para a compra dos imunizantes.

Blanco, segundo Dias, estaria acompanhado de Dominguetti. Ainda de acordo com o ex-diretor, a proposta já havia circulado pelo ministério e ele teria informado ao coronel que só trataria do assunto em reunião formal no órgão, durante o expediente de trabalho.

Ainda durante seu depoimento a CPI, Dias recebeu voz de prisão após serem exibidos áudios, que segundo o presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), desmentiam a versão do ex-diretor de que o encontro no restaurante teria sido “acidental”. Após cumprir detenção de cerca de cinco horas na sede da polícia legislativa do Senado, Dias pagou fiança de R$ 1,1 mil e foi liberado.

Vários senadores manifestaram perplexidade com o relato dos depoentes, assim como estranharam o intervalo de menos de 24 horas entre o encontro no restaurante e a reunião no ministério. Esses são dois dos principais motivos que tornaram imprescindível a oitiva do coronel Blanco pelo colegiado.

O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), apresentou requerimento de informações ao Comando do Exército para que a comissão tenha acesso a todos os relatórios e informações de inteligência relacionados ao coronel Blanco.