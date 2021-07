Criança de 8 anos morre após consumir tucumã no Amazonas

Um menino, de 8 anos, morreu após consumir frutos de tucumã, supostamente contaminados em uma comunidade de Manacapuru, no interior do Amazonas. A informação foi confirmada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

Outras duas pessoas estão internadas no Hospital de Manacapuru.

O surto foi identificado na comunidade Irapajé, na zona rural. Ao todo, 30 casos suspeitos da doença estão sendo investigados.

Equipes viajaram à comunidade para coletar amostras de materiais que passarão por estudos no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen/FVS-RCP). Será feito uma análise sobre composição, deterioração, processamento, conservação e qualidade do alimento.

A Vigilância em Saúde de Manacapuru notificou que o tucumã foi ingerido inicialmente na comunidade Irapajé no último fim de semana. O alimento foi distribuído nos bairros e outras localidades rurais próximas à sede de Manacapuru.