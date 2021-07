Criança e outras duas pessoas ficam feridas em acidente no Jardim Atlântico

Um acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu na manhã deste domingo (11) no bairro Jardim Atlântico em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, na moto havia três pessoas sendo uma delas uma criança que estava sem capacete e no carro duas jovens.

Os dois veículos seguiam na mesma direção na Rua Evaldo Pinto de Andrade e o carro estava na frente foi dado sinal para virar na Rua Roquete Pinto e neste momento a condutora da moto tentou uma ultrapassagem e acabou acontecendo o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu as três pessoas feridas que estavam na moto para a unidade hospitalar.

Uma mulher e a criança foram encaminhadas para o Hospital Regional e a outra ocupante levada para a Unidade de Pronto Atendimento.

A condutora do veículo permaneceu por todo momento no local.