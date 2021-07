Criminoso descarrega arma e mata adolescente com cerca de 10 tiros

Uma adolescente de 16 anos, identificado como Felipe Garcia Coimbra, morreu após ser atingido por aproximadamente 10 disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (20), no bairro Jardim Clementina, em Jaciara (MT).

Conforme informações da Perícia, no corpo da vítima foi encontrado 10 marcas de munições sendo 4 na cabeça, 1 na perna, 2 no quadril, 1 no abdômen e 1 no pulso esquerdo.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou no local já encontrou a vítima caída ao solo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou a morte do adolescente.

Ao lado do corpo, a Polícia localizou 8 cápsulas de calibre .380.

Um testemunha disse que ouviu o pneu de uma moto derrapando chegando no local e ainda escutou o suspeito dizer ‘Te achei’ e em seguida ouviu os disparos de arma de fogo.

Equipes da Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram no endereço.

O caso está sendo investigado e as informações constam em registro no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.182507.