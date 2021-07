Crise econômica e pandemia geram protestos inéditos em Cuba

O governo de Cuba enfrenta desde ontem os maiores protestos populares desde a revolução socialista de 1959. Milhares de manifestantes saíram às ruas em diversas cidades de Cuba e em Miami, nos EUA, ontem (11), para protestar contra o regime. A situação é resultado do agravamento da crise econômica e também do aumento de casos de contaminações e mortes por Covid-19.

Desde o início da pandemia Cuba viu o PIB encolher 11%. A ilha, que importa mais de 70% do que consome, tem sofrido com a escassez de alimentos e remédios devido ao fechamento das fronteiras provocado pela pandemia de Covid. Posts em redes sociais que mostram longas filas para comprar os itens são comuns.

A falta de voos internacionais também interrompeu as remessas em dólares que cubanos radicados no exterior, principalmente nos EUA, enviam para as suas famílias. Segundo dados oficiais, 65% delas recebiam ajuda de parentes. Há, também, o agravamento da situação sanitária devido à pandemia de coronavírus e à falta de estrutura hospitalar para atender toda a população.

Ainda que Cuba tenha medicina de ponta e esteja fabricando vacinas, o sistema hospitalar da ilha não tem dado conta de atender tantos casos. As manifestações ocorreram um dia após o regime ter negado um pedido de dissidentes para que se criasse um “corredor humanitário”, viabilizando a chegada de remédios.

O governo recusou a solicitação. Por meio de um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reconheceu a gravidade da situação sanitária, mas afirmou que está fazendo uma campanha e recebendo apoios do exterior. Em uma postagem nas redes sociais, o chanceler Bruno Rodríguez afirmou que “Cuba recebeu doações de insumos médicos de 20 países, e outras 12 estão em processo de envio”.

No dia em que aconteceram as manifestações em massa, as maiores no país em décadas, Cuba registrou um novo recorde diário de infecções e mortes por Covid, com 6.923 casos de um total de 238.491, além de 47 mortes em 24 horas, somando, ao todo, desde o início da crise sanitária, 1.537 mortes. Essas cifras, porém, segundo opositores, não refletem a situação real dos hospitais, que estariam colapsados.

GOVERNO

Na manhã de hoje (12) o líder do regime cubano, Miguel Díaz-Canel, disse em pronunciamento que os protestos ocorridos na ilha no dia anterior foram realizados por “delinquentes” que “manipulam as emoções da população por meio das redes sociais”.

No entanto ele admitiu a gravidade da situação. Díaz-Canel afirmou que a verdadeira razão de existir escassez de alimentos e remédios na ilha é o bloqueio comercial imposto pelos EUA.

“Se querem protestar pela falta de comida, que protestem contra o bloqueio, não contra o regime cubano”, disse. “A população sente que as coisas estão faltando, mas quem organiza essas manobras de vandalismo está empurrando as pessoas de modo hipócrita e desonesto justamente contra um governo que está cuidando delas.”

O dirigente disse ainda que a proposta daqueles que chamou de contra-revolucionários é “mudar o regime e colocar no lugar um outro que não cuida da população, comandado por empresas e pelo dinheiro dos EUA” e que, sem o modelo atual, Cuba não estaria desenvolvendo vacinas contra a Covid.

“Podemos ter vacinas hoje a um custo baixo porque desenvolvemos uma medicina própria e gastamos muito menos com isso do que as grandes potências, que estão fabricando e vendendo vacinas a preços altíssimos.”

Díaz-Canel mostrou imagens de saques a lojas e questionou: “Se falta comida, por que roubam geladeiras e TVs, e não alimentos?”. Também enumerou casos de vandalismo e de ataques contra a polícia.